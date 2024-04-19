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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da Mahzen operasyonu: 32 gözaltı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un bazı ilçelerinde düzenlenen MAHZEN-29 operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 08:19 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:10
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da Mahzen operasyonu: 32 gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-29' operasyonunda kasten adam öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Beşiktaş, Avcılar ve Kağıthane'de farklı dönemlerde meydana gelen silahla öldürme, işyeri kurşunlama, adam kaçırma olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler sözkonusu olayların birbiriyle bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 34 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve çok miktarda dövizle Türk lirası ele geçirildi.

Şüphelilerin M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt'ta iş insanı O.Z.'nin iş yerine yönelik 12 ve 13 Nisan'da gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini, Avcılar'da işinsanı O.Z.'nin ikametine yönelik 9 ve 13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt'ta 15 Nisan'da 1 kişiyi kaçırma eylemini, Kağıthane'de 13 Nisan'da D.E. imsimli kişinin silahla öldürülme eylemini, Kağıthane'de 8 ve 13 Nisan'da bir Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, ayrıca, Eyüpsultan'da 16 Nisan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıkları da tespit edildi.

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