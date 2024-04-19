Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 19, 2024
Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey…
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.