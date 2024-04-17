Hamas’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Cesur açıklamaları ve onurlu duruşuyla gurur duyduk

Hamas Hareketi , Başkan Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaptı.





"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Hamas, "Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuva-yi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkını, topraklarının özgürleştirilmesi ve bağımsızlığı için verdiği meşru mücadeleyi ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini savunan tutumunu yinelediği açıklamalarına büyük değer veriyoruz. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yi milliye rolünü, Filistin halkını, topraklarını ve mukaddes mekanlarını savunmak için verdiği mücadelede Hamas'ın rolüne benzeterek Hamas'a ve Filistin'deki direnişe verdiği cesur destekten dolayı derin takdir ve gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cesur açıklamalarının ve onurlu duruşunun kardeş Türkiye halkının tarihi ve gerçek duruşunu yansıttığını ve Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yanında duran ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, topraklarına geri dönme ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını destekleyen cesur bir ses olarak halkımız tarafından mücadeleleri sırasında korunacağını vurguluyoruz.



TARİHİ FİLİSTİN ÇIKIŞI

Filistin meselesine ilişkin tarihi bir çıkış yapan Başkan Erdoğan "Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiş, bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur."

"Biz birileri gibi Filistin'in yerini, Gazze'de yaşanan zulmü, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal ve katliam politikasını 7 Ekim'de öğrenmedik. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her bir safhasında Filistin'i kutlu bir emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık." dedi.