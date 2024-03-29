HAVA DURUMU | İstanbul’da alarm! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! 4 gün sürecek! Alerjisi olanlar dikkat | 29 Mart 2024 hava durumu

6 İL YÜKSEK RİSK ALTINDA

İstanbul'daki vatandaşlara dışarıda dolaşırken maske takmaları önerilirken, Marmara Bölgesi'nde, özellikle Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de de hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtildi. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 24°C Parçalı bulutlu

EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 25°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 26°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. ADANA °C, 27°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu MERSİN °C, 27°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı