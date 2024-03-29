HAVA DURUMU | İstanbul’da alarm! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! 4 gün sürecek! Alerjisi olanlar dikkat | 29 Mart 2024 hava durumu

İstanbul'da yaşayanlar için hava kirliliği endişesi önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacak.
İstanbul'da yaşayanlar için hava kirliliği endişesi önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacak.
İSTANBUL'DA ALARM: 4 GÜN SÜRECEK
Yetkililer, önümüzdeki dört gün boyunca şehir genelinde yüksek seviyelerde hava kirliliği beklediklerini duyurdu.
Bununla birlikte, kötü koku da atmosferde hakim olacak ve İstanbul'un yanı sıra 5 il daha kirli havanın etkilerini hissedecek.
AVRUPA'DA İLK SIRAYA ÇIKACAK
İstanbul'un hava kalitesinin, 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde birinci sıraya yükselmesi bekleniyor.
ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ
Azot dioksit seviyelerinin aşırı yükselmesi, alerjik hassasiyeti olan bireylerin ciddi şekilde etkilenmesine neden olabilirken, atmosferde belirginleşecek olan ağır koku sebebiyle insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşabilir.
6 İL YÜKSEK RİSK ALTINDA
İstanbul'daki vatandaşlara dışarıda dolaşırken maske takmaları önerilirken, Marmara Bölgesi'nde, özellikle Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de de hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu