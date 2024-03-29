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HAVA DURUMU | İstanbul'da alarm! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 4 gün sürecek! Alerjisi olanlar dikkat | 29 Mart 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de de hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağını belirtti. İstanbul'da Avrupa'nın en yüksek hava kirliliğinin yaşanacağı ifade edilirken alerjisi olanların dışarıda dolaşırken maske takmaları gerektiği bildirildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:23 Güncelleme 29 Mart 2024, 08:28
HAVA DURUMU | İstanbul’da alarm! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! 4 gün sürecek! Alerjisi olanlar dikkat | 29 Mart 2024 hava durumu

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İstanbul'da yaşayanlar için hava kirliliği endişesi önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacak.

İSTANBUL'DA ALARM: 4 GÜN SÜRECEK
Yetkililer, önümüzdeki dört gün boyunca şehir genelinde yüksek seviyelerde hava kirliliği beklediklerini duyurdu.

Bununla birlikte, kötü koku da atmosferde hakim olacak ve İstanbul'un yanı sıra 5 il daha kirli havanın etkilerini hissedecek.

AVRUPA'DA İLK SIRAYA ÇIKACAK
İstanbul'un hava kalitesinin, 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde birinci sıraya yükselmesi bekleniyor.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ
Azot dioksit seviyelerinin aşırı yükselmesi, alerjik hassasiyeti olan bireylerin ciddi şekilde etkilenmesine neden olabilirken, atmosferde belirginleşecek olan ağır koku sebebiyle insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşabilir.

6 İL YÜKSEK RİSK ALTINDA
İstanbul'daki vatandaşlara dışarıda dolaşırken maske takmaları önerilirken, Marmara Bölgesi'nde, özellikle Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de de hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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