SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Ege ve Marmara'ya toz taşınımı uyarısı! Alerjisi olan çıkmasın! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Mart 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'ni toz taşınımı için uyardı. Söz konusu bölgelerde rüzgar hızının saatte 60 kilometreyi bulacağını açıklayan MGM, alerjisi olanların mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları gerektiğini bildirdi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 08:38 Güncelleme 28 Mart 2024, 08:42
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Alerjisi olan çıkmasın! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Mart 2024 hava durumu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
İnsani Yardım Vakfı
31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! Paradan kule görüntüleriyle vurdular!
Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman
İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu
CHP’de yeni skandal! Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması! Ses kaydı ortaya çıktı
Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz’u beklemeli?
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hased, iyilikleri yer bitirir
Çağatay Ulusoy’un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan’dan ilk cevap! Arkadaşlığımız var ama...
SON DAKİKA