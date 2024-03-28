HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Ege ve Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Alerjisi olan çıkmasın! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı