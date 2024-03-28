ABD heyeti yarın Türkiye’de! Masada neler olacak?

YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik ise şu bilgileri paylaştı: "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor."

BAZI GEMİ VE DENİZALTILARIN TEST VE EĞİTİM GEMİSİ SINIFINA AYRILMASI Bakanlık kaynakları ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasını değerlendirdi. Kaynaklar, "Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in (FFGH), Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan 'AG' olarak belirlenmiştir" dedi.

ULUSLARARASI ANADOLU KARTALI TATBİKATININ 2024 YILINDA İCRA EDİLMEMESİ Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatının 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusuna da değinen Bakanlık Kaynakları, "NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda (Konya) gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilmesi planlanmaktadır. Millî Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir" açıklamasını yaptı.

SON BİR HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişikler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Aktürk, şunları söyledi:

"Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubudur. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur.

BM'NİN GAZZE KARARINI OLUMLU KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.