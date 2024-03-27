Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart’ta gerçek belediyecilikten sağlam İstanbul’dan yana olun

"BU SÖZ ONLARIN VERİP DE TUTMADIĞI SÖZLERE BENZEMEZ"

Kurum, İstanbul'a hizmetkar olmak için yollarda olduklarını, kendisinin bir hayali olduğunu kaydetti.

İstanbul'u asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceklerini dile getiren Kurum, "Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadığı sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür." dedi.