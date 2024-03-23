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Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler Türk öğrencilere HIV ve HPV mi bulaştırdı? Resmi açıklama geldi

Türkiye gündemi son günlerde Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla çalkalanıyor. Bir sosyal medya hesabından itiraf adı altında Türk öğrencilerle Afrikalı öğrencilerin cinsel ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden kaynaklı HIV ve HPV'de artış olduğu belirtildi. 3 gündür sosyal medyayı sallayan iddiaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 10:47 Güncelleme 23 Mart 2024, 10:47
Karabük Üniversitesi’nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler Türk öğrencilere HIV ve HPV mi bulaştırdı? Resmi açıklama geldi

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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi'ndeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.



HASTANELERDE YOĞUNLUK YAŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir.

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