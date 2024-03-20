Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum: Tarihi Yarımada moda merkezi olacak



"TARİHİ YARIMADAYI MODA MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul'da gerekli altyapıyı oluşturacaklarını dile getiren Kurum, "Derneğimiz 46 üyeyle başlamış, 511 üye markası var. Dolayısıyla bu 511 marka bile olsa bence yeterli. 511'i en azından bizim dünyada ismini duyuracak bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Bu şekilde marka olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceğiz. Benim hayalim orası canlansın, dükkanlar olsun, oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın. Tüm dünyaya bu markayı, markalaşmayı biz Birleşmiş Markalar Derneği ve Türkiye olarak yayalım istiyorum. Ben bunun için çalışacağım."