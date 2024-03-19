9 gün bayram tatili özel sektörde geçerli mi? Özel sektör bayram tatili kaç gün? 9,10,11,12 Nisan 2024...

ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN TATİL VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Ancak bu müjde sadece kamu çalışanlarını kapsıyor. Kamu çalışanları 9 günlük bayram tatilinin tadını çıkarırken, özel sektör çalışanlarının ise tatilden yararlanabilmeleri için işverenlerinin izin vermesi gerekecek. Bu durumda, özel sektördeki tatil süresi işverenlerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecek. Kamu çalışanlarına ek 1,5 gün idari izin verilmesiyle birlikte 9 günlük bayram tatili fırsatı sunulurken, özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise işverenlerinin kararına bağlı olacak.