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9 gün bayram tatili özel sektörde geçerli mi? Özel sektör bayram tatili kaç gün? 9,10,11,12 Nisan 2024...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatili süresine dair yaptığı açıklamaların ardından, özel sektör çalışanları da bayram tatili süresi hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, özel sektörde bayram tatili süresine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:22
9 gün bayram tatili özel sektörde geçerli mi? Özel sektör bayram tatili kaç gün? 9,10,11,12 Nisan 2024...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatil süresi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı için belirlenen tatil süresi ve başlangıç tarihi netlik kazandı. 9 gün tatil haberinin gelmesinin ardından özel sektör çalışanları konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, özel sektör bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek. Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

ÖZEL SEKTÖRE 9 GÜN TATİL VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Ancak bu müjde sadece kamu çalışanlarını kapsıyor. Kamu çalışanları 9 günlük bayram tatilinin tadını çıkarırken, özel sektör çalışanlarının ise tatilden yararlanabilmeleri için işverenlerinin izin vermesi gerekecek. Bu durumda, özel sektördeki tatil süresi işverenlerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecek. Kamu çalışanlarına ek 1,5 gün idari izin verilmesiyle birlikte 9 günlük bayram tatili fırsatı sunulurken, özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise işverenlerinin kararına bağlı olacak.

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2. dönem ara tatil ne zaman? 2024 Nisan ara tatili ile 9 gün bayram tatili birleşti mi? Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?

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