Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Fırat Der’in ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Fırat Der'in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu polis memuru Fırat Der şehit olmuştu.
Erdoğan, şehit ailesiyle cep telefonuyla görüştü. İlk olarak şehit babası Cesim Der ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. İnşallah şehitler sınıfında muamelesini görür. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Başkan Erdoğan ile görüşen baba Cesim Der ise "Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" cevabını verdi.