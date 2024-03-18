Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Fırat Der’in ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Fırat Der 'in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Erdoğan, şehit ailesiyle cep telefonuyla görüştü. İlk olarak şehit babası Cesim Der ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. İnşallah şehitler sınıfında muamelesini görür. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.