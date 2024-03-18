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Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Fırat Der'in ailesiyle görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in ailesiyle görüştü.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 15:22 Güncelleme 18 Mart 2024, 15:38
Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Fırat Der’in ailesiyle görüştü

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Başkan Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Fırat Der'in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu polis memuru Fırat Der şehit olmuştu.

Erdoğan, şehit ailesiyle cep telefonuyla görüştü. İlk olarak şehit babası Cesim Der ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. İnşallah şehitler sınıfında muamelesini görür. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Başkan Erdoğan ile görüşen baba Cesim Der ise "Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" cevabını verdi.

Daha sonra Başkan Erdoğan, şehit Fırat Der'in eşi Demet Der ile görüşmek istedi.

Şehit eşine başsağlığı dileyen Erdoğan'ın "Çocuğunuz var mıydı" sorusuna Demet Der, eşinin Muğla'ya tayini çıktıktan sonra bir çocuk sahibi olmayı düşündüklerini ancak nasip olmadığı cevabını verdi.

Erdoğan, şehit eşine de sabırlar dilemesinin ardından görüşme sonlandı.

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