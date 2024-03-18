Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgesi haline gelen bir Ata Kule vardı, şimdi de şehrimize yeni bir sem bol kazandırıyoruz. Bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu hikayenin en önemli tarafı, bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması ile ayakta kalıp hizmete girmiştir. İlçe halkı sahip çıkmasa bu eserin yerlerinde yeller esiyordu. Kulemiz başlı başına bir azim abidesidir.
Ankara'nın en yüksek yapısı olarak 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. En üstte yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.
İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Altınok'a edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.
Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız. Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yoktur bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil Ankara yeniden ayağa kalkacak.
Türkiye 21 yıldaki atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdi. Son dönemde vizyonsuzluğu, projesizliği, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılıyor.
Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi profili arzı endam ediyor. Şu yollarda en ufak adım atıldı mı? Melih bey döneminde atılmış adımlar var ama bu beyfendi geldiğinden beri yapılmış bir şey yok. Ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok. Bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını söyleyen siyasetçiler türedi. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini beyan ettiklerine göre bunlardan beklenti söz konusu olamaz.
CHP'NİN KARA KULELERİ: HAYIRDIR YA NE İŞ BU
Seçimleri kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından dolayı üzüntülüyüz. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi güdümüze katarken meydanı tembel siysetçilere bırakamayız. Bunları 31 Mart'ta siyasetten tavsiye etmeliyiz. Şehirlerimize tahsis ettiğimiz bütçelerin bunların nereye gittiği meçhul.
Desteleri dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş bu? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı.
31 MART'TA BUNLARI EMEKLİ EDİN
Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir dairede, emekliye ayrıldı. Önce belediye başkanları sonra genel başkanları gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin.
Bunların derdi ne Atatürk ne dürüstlük. Tek dertleri sahte düzeni korumaktır.
PAÇAMIZA YAPIŞANKAR ÇIKTI
DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.
Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor işimize bakıyoruz.
Yeniden Ankara diyor yola böyle koyuluyoruz. 31 Mart seçimlerini bu uzun yolculuğun yeni bir başlangıcı olarak görüyoruz.
ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ
Ankara artık başkent olmanın ötesinde dünyanın savunma sanayi merkezlerinden birine dönüştü. Savunma sanayi şirketlerimiz milli gururumuz olan ürünlerin üretimini burada yapıyor. Buralara gelmek öyle kolay olmadı. Son dönemde yaşanan hadiselerin yol açtığı sıkıntılar kazanımları görmememize asla engel olmamalıdır. Asrın afetinin getirdiği 104 milyar dolarlık ilave yük bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı ancak arzu etmediğimiz sonuçlara yol açtı. Refah kaybının farkındayız. Bunun çözümü daha çok üreterek, kazanarak devletin imkanını artırmaktır. Birileri sinsi oyunlar peşinde koşuyor. Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar kısa vadeli vurgun amaçlıyor. Gönlünüz rahat olsun. Bakanlarımızla ekonomi politikamızın başarısı için yoğun mesai harcıyoruz. Tüm göstergeler doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü hep beraber izleyeceğiz. Milletimize verdiğimiz her söz namus sözüdür. Sözümüzü unutmaz hepsinin takibini yaparız.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan açılışın ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız, uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'imizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ
Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.
Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.
Kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor.
KULENİN ZİRVESİ SELÇUKLU YILDIZI İLE TAÇLANDI
Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak.
Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.
Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü olan 18 Mart Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak.