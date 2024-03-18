Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgesi haline gelen bir Ata Kule vardı, şimdi de şehrimize yeni bir sem bol kazandırıyoruz. Bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu hikayenin en önemli tarafı, bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması ile ayakta kalıp hizmete girmiştir. İlçe halkı sahip çıkmasa bu eserin yerlerinde yeller esiyordu. Kulemiz başlı başına bir azim abidesidir.

Ankara'nın en yüksek yapısı olarak 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. En üstte yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Altınok'a edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.

Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız. Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yoktur bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil Ankara yeniden ayağa kalkacak.

Türkiye 21 yıldaki atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdi. Son dönemde vizyonsuzluğu, projesizliği, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılıyor.

Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi profili arzı endam ediyor. Şu yollarda en ufak adım atıldı mı? Melih bey döneminde atılmış adımlar var ama bu beyfendi geldiğinden beri yapılmış bir şey yok. Ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok. Bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını söyleyen siyasetçiler türedi. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini beyan ettiklerine göre bunlardan beklenti söz konusu olamaz.