Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan algı peşinde koşan İmamoğlu’na zor soru: İstanbullunun parası nerede?



"BEN SAYINCA SONRA DİYORLAR Kİ 8'İ NİYE SAYIYORSUN"

Kurum, "100 bin konut üreteceğiz dediler, değil mi? 5 bin konutu bile üretemediler. 15 bin sosyal konut yapacağız dediler tek bir konut yapamadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz, 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler kaç kilometre yaptılar, 8 kilometre, bak herkes biliyor sen bilmiyorsun. Şöyle, ben sayınca sonra diyorlar ki 8'i niye sayıyorsun? Tek bir metro ihalesine çıkmamış, bu koca 5 yılda ihaleye çıkmamış, çıkılmış ihaleleri İptal etmiş, o da yetmemiş hafriyat dökmüş, o da yetmemiş beton dökmüş, bu anlayış. Hep bir polemik, hep bir algı çalışması, hep bir iftira, hep bir bahane. 'Engellendik' Engellendiysen o zaman bu milletin parası nerede? Madem iş yaptırılmadı, nerede bu milletin parası? Paralar reklama gitti" diye konuştu.