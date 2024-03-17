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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan algı peşinde koşan İmamoğlu'na zor soru: İstanbullunun parası nerede?

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe'de yapılan Aydos Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, “Hep bir polemik, hep bir algı çalışması, hep bir iftira, hep bir bahane. Engellendik, engellendiysen o zaman bu milletin parası nerede. Madem iş yaptırılmadı, nerede bu milletin parası. Paralar reklama gitti" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 21:27 Güncelleme 17 Mart 2024, 21:27
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan algı peşinde koşan İmamoğlu’na zor soru: İstanbullunun parası nerede?

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe'de yapılan Aydos Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Kurum, "Hep bir polemik, hep bir algı çalışması, hep bir iftira, hep bir bahane. Engellendik, engellendiysen o zaman bu milletin parası nerede. Madem iş yaptırılmadı, nerede bu milletin parası. Paralar reklama gitti" dedi.



Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan Aydos Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı. Törene; Kurum'un yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kurum, "İşi yapmamaları, zaten 5 yıldır buraya çivi çakmamaları bunların duruşunu, bunların iş anlayışını zaten net bir şekilde gösteriyor. O yüzden değerli kardeşlerim, bakın ben 81 ile gittim. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışırken ben 81 ilde afetlerde, sellerde, yangınlarda, depremlerde milletimiz için koşturuyor, 365 bin sosyal konut üretiyordum. Onlar orada İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken, ben Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da, Hatay'da, Adıyaman'a gidip orada esnaf kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla el ele verip oradaki yaralarımızı sanıyorduk. Onlar büyükelçilerle burada yemek yerken biz 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk" ifadelerini kullandı.


"BEN SAYINCA SONRA DİYORLAR Kİ 8'İ NİYE SAYIYORSUN"
Kurum, "100 bin konut üreteceğiz dediler, değil mi? 5 bin konutu bile üretemediler. 15 bin sosyal konut yapacağız dediler tek bir konut yapamadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz, 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler kaç kilometre yaptılar, 8 kilometre, bak herkes biliyor sen bilmiyorsun. Şöyle, ben sayınca sonra diyorlar ki 8'i niye sayıyorsun? Tek bir metro ihalesine çıkmamış, bu koca 5 yılda ihaleye çıkmamış, çıkılmış ihaleleri İptal etmiş, o da yetmemiş hafriyat dökmüş, o da yetmemiş beton dökmüş, bu anlayış. Hep bir polemik, hep bir algı çalışması, hep bir iftira, hep bir bahane. 'Engellendik' Engellendiysen o zaman bu milletin parası nerede? Madem iş yaptırılmadı, nerede bu milletin parası? Paralar reklama gitti" diye konuştu.


"650 BİN KONUTU DAHA ÖNCE NASIL YAPTIYSAK AYNI ANLAYIŞLA YAPACAĞIZ"
Kurum, "Tam 51 tane millet bahçesi başlattık. 81 ilde bakın 81 ile hizmet ettik 81 ile 72 Milyon metrekare millet bahçesi kazandırırken burada İstanbul'da da 51 tane millet bahçesini yaptık. Bugün de 240 bin metrekare büyüklüğe sahip Aydos Millet Bahçemizi sunuyoruz. İnşallah burası İstanbul'un buluşma noktası olacak. Burada gençlerimiz ve ailelerimiz vakit geçirecek. Vatandaşımız huzurlu olsun istiyoruz. Deprem riskini ortadan kaldırmak için orada 5 yılda 650 bin konutumuzu yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. 650 bin konutu nasıl yapacaksın diyorlar, 650 bin konutu biz geçmişte nasıl yaptıysak aynı anlayışta yapacağız, aynı anlayışta mücadele edeceğiz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Sancaktepe'nin parasını Sancaktepe'ye harcayacağız, geleceğimiz için harcayacağız. Sancaktepe'nin kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz" dedi.

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