Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"

"GAZZE'YE 40 BİN TONU AŞAN İNSANİ YARDIMIMIZI ARTIRARARAK SÜRDÜRECEĞİZ"
Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular.
İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.
Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu 15 sene önce "one minute" diyerek ortaya koyduk.
Kandil'deki terör baronlarından , Pensilvanya'daki hainlere kadar tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı bu seçimlerden zaferle biz çıktık. Sadece Cumhur İttifak'ına oy verenleri değil diğer partilere gönül verenlerin de hak ve hukukunu garanti altına aldık.
Etkileri iyi hesaplanmadan alınan fevri kararlar düzeltilmesi yıllar sürecek büyük bir tahribata sebebiyet verebilir.
Hangi nedenle olursa olsun yapılan yanlış bir tercih Allah korusun sonu keşkelerle dolu nice pişmanlıklara yol açabilir. Etkileri iyi hesaplanmadan alınan fevri kararlar düzeltilmesi yıllar sürecek büyük bir tahribata sebebiyet verebilir.
Attığımız her adıma, söylediğimiz her söze kılı kırk yaran bir hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğine inanıyor. 2019 mahalli idareler seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren bazı belediyelerde yaşananları hepimiz biliyoruz.
Deprem bu ülkenin bir gerçeği iken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlayacak bir gayret göstermediler.
31 MART YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ
31 Mart seçimlerini milletimizin önüne açılan bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Hükümet ile mahalli idareler arasındaki uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı bir gerçektir.
"YOLUMUZA KALDIĞIMIZ YERDEN 'YENİDEN İSTANBUL' DİYEREK DEVAM EDECEĞİZ"
Ulaşılmadık kimseyi bırakmama hedefi ile bu 13 gün boyunca çalışacağız.
Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz.
Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek inşallah 31 Mart'ta İstanbul'umuzu muradına kavuşturacağımıza inanıyorum.