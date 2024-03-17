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Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar 'iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'in Gazze işlediği soykırıma sert tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'e silah desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı Gazze'yi en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi" ifadelerini kullandı. CHP'nin elinde şehirlerin fetret devrine girdiğini, belediyelerin tüm sistemlerinin bozulduğunu ifade eden Erdoğan, "Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını ortaya dökeceğiz" dedi. "Asla rehavete yer yok" uyarısında bulunan Erdoğan, İstanbul'un 31 Mart'ta 'Murat'ına ereceğine söyledi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 20:28 Güncelleme 17 Mart 2024, 21:20
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar' iftar programına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "31 Mart seçimlerini milletimizin önüne açılan bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde;

Siz kadim gönül dostlarımın yanı sıra Milli İrade Platformu ve ailesiyle tekrar bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalplerimizi bu bereketli İftar sofrasında buluşturan herkese şükranlarımı sunuyorum.

40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği 73 bin kardeşimizin yaralandığı 7 binden fazla masumun halen yıkıntıların altında olduğu Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor.

BATILI ÜLKELERE SERT TEPKİ: MÜNAFIKLAR...

Sahne önünde İsrail'i eleştiren ama İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren batılı ülkelerin münafıklığı Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi.

İSLAM DÜNYASI İYİ BİR SINAV VEREMEDİ

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi. Çok gayret gösterildi, çok çaba harcandı uluslararası kurumlar nezdinde pek çok girişimde bulunuldu. Ama bütün bu diplomatik çabalar İsrail'in şımarıklığı hukuk tanımazlığı ve küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı.

Müslümanlar olarak bunun muhasebesini muhakkak yapmamız gerekiyor. Bu öz eleştiriyi ne kadar erken, ne kadar açık yüreklilikle yaparsak Filistin halkıyla birlikte tüm Ümmeti Muhammed için o kadar hayırlı olacağına inanıyor.

Türkiye olarak acı da olsa doğruları söylemekten hakkı ve hakikate haykırmaktan çekinmeyeceğiz.



SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ PROJELER YOLDA

Çeşitli sabatojlara, amborgalara, engellere rağmen hayata geçirdiğimiz savunma sanayii projelerinin değeri bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Aynı şekilde birililerinin niye KAAN'ı hedef aldığı, AKINCI'dan, TB2'den, KIZILELMA'dan , ANKA'dan niçin rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu projelere yenilerini ekleyeceğiz.



"GAZZE'YE 40 BİN TONU AŞAN İNSANİ YARDIMIMIZI ARTIRARARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular.

İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.

Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu 15 sene önce "one minute" diyerek ortaya koyduk.



Kandil'deki terör baronlarından , Pensilvanya'daki hainlere kadar tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı bu seçimlerden zaferle biz çıktık. Sadece Cumhur İttifak'ına oy verenleri değil diğer partilere gönül verenlerin de hak ve hukukunu garanti altına aldık.

Etkileri iyi hesaplanmadan alınan fevri kararlar düzeltilmesi yıllar sürecek büyük bir tahribata sebebiyet verebilir.

Hangi nedenle olursa olsun yapılan yanlış bir tercih Allah korusun sonu keşkelerle dolu nice pişmanlıklara yol açabilir. Etkileri iyi hesaplanmadan alınan fevri kararlar düzeltilmesi yıllar sürecek büyük bir tahribata sebebiyet verebilir.

Attığımız her adıma, söylediğimiz her söze kılı kırk yaran bir hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğine inanıyor. 2019 mahalli idareler seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren bazı belediyelerde yaşananları hepimiz biliyoruz.

Deprem bu ülkenin bir gerçeği iken yönettikleri şehirlerimizi depreme hazırlayacak bir gayret göstermediler.



31 MART YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ

31 Mart seçimlerini milletimizin önüne açılan bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Hükümet ile mahalli idareler arasındaki uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı bir gerçektir.

"YOLUMUZA KALDIĞIMIZ YERDEN 'YENİDEN İSTANBUL' DİYEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Ulaşılmadık kimseyi bırakmama hedefi ile bu 13 gün boyunca çalışacağız.

Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz.

Hep birlikte el ele gönül gönüle vererek inşallah 31 Mart'ta İstanbul'umuzu muradına kavuşturacağımıza inanıyorum.




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