Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 'Kadim Dostlar' iftar programına katıldı.Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan,ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde;



Siz kadim gönül dostlarımın yanı sıra Milli İrade Platformu ve ailesiyle tekrar bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalplerimizi bu bereketli İftar sofrasında buluşturan herkese şükranlarımı sunuyorum.

40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği 73 bin kardeşimizin yaralandığı 7 binden fazla masumun halen yıkıntıların altında olduğu Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor.

BATILI ÜLKELERE SERT TEPKİ: MÜNAFIKLAR...



Sahne önünde İsrail'i eleştiren ama İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren batılı ülkelerin münafıklığı Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi.