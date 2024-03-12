SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:18 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 12 Mart 2024, 09:52
Son dakika: İzmir merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon:18 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İkisi yurt dışında olduğu belirlenen 5 firarinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların çeşitli kuvvet komutanlıklarına mensup 6'sı muvazzaf olmak üzere 9'unun asker olduğu, 14'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Tarım Kredi Grubu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
İnsani Yardım Vakfı
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?
CHP’li belediyede skandal! Başkan Erdoğan’ın mesajını paylaştı işten atıldı
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...
Zirvede hakem kavgası! Galatasaray’ın TFF’ye tepkisine Fenerbahçe Takvim.com.tr’nin sorusuyla cevap verdi: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA