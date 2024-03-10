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Samsun'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Son dakika haberleri... AFAD, Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 03.10 olarak açıklanırken derinliği 18.27 km olarak kaydedildi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 03:31 Güncelleme 11 Mart 2024, 03:31
Samsun’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

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Son dakika haberleri... AFAD, Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 03.10 olarak açıklanırken derinliği 18.27 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-11 03:10:17 41.48806 36.36639 18.27 MW 4.0 Karadeniz - Samsun Körfezi - [17.48 km] Atakum (Samsun)
2024-03-11 02:56:55 40.72667 27.44333 9.81 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-03-11 02:38:15 37.45167 37.19 9.66 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-11 02:25:32 38.41833 37.52722 6.94 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-03-11 02:22:19 36.15083 36.02611 7.34 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:53:19 36.16389 35.94667 7.0 ML 2.0 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:42:19 38.66278 27.91917 10.81 ML 1.0 Gölmarmara (Manisa)
2024-03-11 01:40:07 40.34111 43.24278 7.02 ML 1.0 Digor (Kars)
2024-03-11 01:36:31 37.05944 28.90417 6.88 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-11 01:24:11 38.45861 38.02444 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-03-11 01:12:43 41.13583 41.01944 6.48 ML 1.1 Ardeşen (Rize)
2024-03-11 01:02:04 39.37889 25.95639 7.69 ML 0.9 Ege Denizi - [14.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-11 00:59:19 38.23833 37.68694 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-11 00:54:00 38.31417 27.25278 6.39 ML 1.1 Buca (İzmir)
2024-03-11 00:50:58 35.91694 30.40694 21.8 ML 1.6 Akdeniz - [44.02 km] Kumluca (Antalya)
2024-03-11 00:49:51 35.98639 27.34833 15.16 ML 1.6 Ege Denizi - [79.06 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 00:22:40 40.33528 43.23889 8.53 ML 1.6 Digor (Kars)

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