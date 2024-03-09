İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandıran Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu: Hayırseven Başkan Reklam Kibiroğlu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Öte yandan sosyal medya üzerinden Hayırseven Başkan Reklam Kibiroğlu adı altında yayınlanan animasyon filmi büyük beğeni topladı.

Söz konusu animasyon filminde ulaşım ve trafikten şikayet eden gençlerin yanına giden İmamoğlu, "Belediyeden memnun musunuz?" sorusunu yöneltiyor. Memnun olmadığını dile getiren vatandaşa, "Hayır çok memnunsunuz" diyerek lafı ağzına tıkıyor. İmamoğlu'nun yalan vaatleri alay konusu oldu!

Otobüs yine bozuldu yürüyoruz senin yüzünden diyen yaşlı teyzeye, "Hayır teyzem sen halüsinasyon görüyorsun, sen bir doktora görün" cevabını veriyor.