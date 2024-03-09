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İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandıran Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu: Hayırseven Başkan Reklam Kibiroğlu

2019 yerel seçimleri öncesinde vatandaşa ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra beceriksiz bir yönetim sergiledi. Özellikle metrobüsler ve İETT otobüsleri vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yalan vaatleri animasyon filmine konu oldu.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 22:57 Güncelleme 09 Mart 2024, 23:17
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandıran Ekrem İmamoğlu animasyon filmine konu oldu: Hayırseven Başkan Reklam Kibiroğlu

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.

TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİĞİ
İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdiririken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Öte yandan sosyal medya üzerinden Hayırseven Başkan Reklam Kibiroğlu adı altında yayınlanan animasyon filmi büyük beğeni topladı.

Söz konusu animasyon filminde ulaşım ve trafikten şikayet eden gençlerin yanına giden İmamoğlu, "Belediyeden memnun musunuz?" sorusunu yöneltiyor. Memnun olmadığını dile getiren vatandaşa, "Hayır çok memnunsunuz" diyerek lafı ağzına tıkıyor.

İmamoğlu'nun yalan vaatleri alay konusu oldu!

Otobüs yine bozuldu yürüyoruz senin yüzünden diyen yaşlı teyzeye, "Hayır teyzem sen halüsinasyon görüyorsun, sen bir doktora görün" cevabını veriyor.

Trafik çilesinden şikayet eden vatandaşa ise, "Bak burada yüzlerce araç organize olmuşsunuz, sırf beni çalışmıyor göstermek için trafik yaratıyorsunuz ayıp bu" diyor.

Yanan otobüse ise, "Yalan, iftira, kötülük bu" diyerek otobüsün yandığını kabul etmiyor.

İmamoğlu, "Kamp ateşi o sizin için yaktık gençleri çok seviyoruz çal oğlum" diyerek, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a 'Akdeniz akşamları' şarkısını söyletiyor.

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