Fondaş medyanın ’LÖSANTE Hastanesi’ provokasyonu elinde patladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan çok net açıklama

İSTİSMAR ETMEMELİLER' Bakan Koca, " Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler! Kesinlikle. Nokta!" dedi.



"HERKESE DUYURARAK SÖYLÜYORUM"

Bakan Koca, "Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Buradan herkese duyurarak söylüyorum. Diyorum ki; lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. hekim istihdamından sonuna kadar ama kadın doğum gibi, ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettikleri hizmetlerinin önünü açmasınlar. Nokta!" ifadelerine yer verdi.