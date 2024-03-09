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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişi olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 15:36 Güncelleme 09 Mart 2024, 15:49
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR

Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişi olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Şanlurfa'ya da bu yakışır." dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar aya kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

"ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR"

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlara ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Meydanlarda çok söz verdiler, hiçbirini yerine getirmediler. Siyasette aslolan sözünü yerine getirmektir.

7 NİSAN'A HAZIR MISINIZ?

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.

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