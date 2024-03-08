Son dakika: Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temelini attıkları Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı ile günlük 32 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta şehir içi trafiğin önüne geçeceklerini belirterek, "Böylece projemiz ile yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 610 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi. Uraloğlu, Giresun'da 18 Milyar 219 milyon lira bedelli 19 projenin yapımına devam ettiklerinin de altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Giresun'un şehir içi trafiğini önemli ölçüde azaltacak Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temelini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte attı. Burada yaptığı konuşmasına 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Uraloğlu, Giresun'un eşsiz doğası ve zengin kültürü ile her geçen gün cazibesini artıran bir şehir olduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Ancak 2002 yılı öncesinde ulaşım imkanlarının gelişmemiş ve yetersiz olmasından dolayı Giresun, sahip olduğu bu zenginlikleri yeterince değerlendiremedi. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Hükümetlerimiz iş başına gelene kadar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Giresun'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam 70 milyar 415 milyon lira yatırım yaptık" dedi.

"GİRESUNLULARI GÜVEN VE KONFORLA TANIŞTIRDIK"

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Giresun'da sadece 26 kilometre bölünmüş yol olduğuna dikkat çekerek bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye çıkardıklarını, 12 kilometre olan bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu ise 205 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı. 214 kilometre yolun iyileştirmesini yaptıklarını, 25 bin 590 metre uzunluğunda 14 adet Tünel, 5 bin 778 metre uzunluğunda 125 köprü inşa ettiklerini açıklayan Uraloğlu, "Giresunluları güven ve konforla tanıştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızla Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık ve 2007 yılında hizmete açtık. Bu yolla Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi. Sahil yolunda 15 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Giresunlu kardeşlerim virajlı yollarda yaşanan çileleri unuttu" diye konuştu.