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"Ev kadınları kadın statüsünde değil" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart riyakarlığı

5 Mart'ta ev kadınlarını küçümseyen "Kadınlar AK Parti'ye daha çok oy veriyor" analizi üzerine "Onlar kadınlar statüsünde değil" diyen Ekrem İmamoğlu 8 Mart'ta büyük bir riyakarlığa imza attı. 3 gün önce kadınları kriminalize eden İmamoğlu bugün Kadınlar Günü'nü kutladı!

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 12:45 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:48
Ev kadınları kadın statüsünde değil diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart riyakarlığı

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala iyice çıkmaza girdi. Gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu, kendi güdümündeki Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi.

İmamoğlu'ndan büyük riyakarlık



5 Mart 2024 tarihinde katıldığı programda fondaş İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal bir beyanat verdi.

Ekrem İmamoğlu: ʺEv kadınları kadın statüsünde değilʺEkrem İmamoğlu: ʺEv kadınları kadın statüsünde değilʺ

Ev kadınlarını 'kadından' saymayan İmamoğlu'nun AK Parti'ye gönülden bağlı olan kadınları 'kriminalize etme' çabası büyük tepki çekti.


"KADINLARIMIZ KENDİLERİNİ AYRIŞTIRANLARA KARŞI KURUM'UN YANINDA OLACAK"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını kınadı.

AK Parti'den İmamoğlu'na tepkiAK Parti'den İmamoğlu'na tepki


Demirer, "AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor. Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde de kadınları ayrıştıranlara karşı kadınlarımız; ev hanımları, iş kadınları veya farklı meslek, inanç, memleket farketmeksizin; her zaman olduğu gibi AK Partimizin ve İBB adayımız Murat Kurum'un yanında olacaktır. CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum" açıklamasında bulundu.



İMAMOĞLU'NDAN BÜYÜK RİYAKARLIK

Aynı Ekrem İmamoğlu bugün yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde büyük bir riyakarlığa imza attı.

Ev kadınlarını küçümseyen "Onlar kadınlar statüsünde değil" diyen İmamoğlu, SMS ile 8 Mart'ı kutladı. CHP'li İBB Başkanı, "Güçlü kadınlar bu şehirde! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Daha sonrasında sosyal medyadan video yayımlayan İmamoğlu, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyadaki, şehrimizdeki bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum" dedi.



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