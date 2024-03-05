Son dakika: Çiğli’den havalanan askeri helikopter Urla’ya zorunlu iniş yaptı: Bir personel yaralandı

MSB'DEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI



Çiğli'den havalanan askeri helikopterin Urla'ya zorunlu inişi sonrası MSB'den açıklama geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

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