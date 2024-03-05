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Son dakika: Çiğli'den havalanan askeri helikopter Urla'ya zorunlu iniş yaptı: Bir personel yaralandı

Son dakika haberi... İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:18
Son dakika: Çiğli’den havalanan askeri helikopter Urla’ya zorunlu iniş yaptı: Bir personel yaralandı
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.
Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı



PERSONEL YARALANDI
Zorunlu iniş yapan helikopterin personeli yaralandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Çiğli'den havalanan askeri helikopterin Urla'ya zorunlu inişi sonrası MSB'den açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

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