Son dakika: Çiğli’den havalanan askeri helikopter Urla’ya zorunlu iniş yaptı: Bir personel yaralandı

PERSONEL YARALANDI
Zorunlu iniş yapan helikopterin personeli yaralandı.
MSB'DEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI
Çiğli'den havalanan askeri helikopterin Urla'ya zorunlu inişi sonrası MSB'den açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.