Başkan Erdoğan'dan Muğla mitinginde önemli açıklamalar: "31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz"

Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.





GAZZE TEŞEKKÜRÜ

Diplomasinin nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panel damgasını vurdu. Gazze'de yaşanan soykırımın sona erdirilmesi için lider eşlerinin tek ses, tek yürek olduğu panelin ardından, katılımcılar Emine Erdoğan'a teşekkür etti.



Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic, 3. ADF kapsamında düzenlenen bu önemli program için Emine Erdoğan'a saygısını ve hayranlığını dile getirerek, dünyayı ya da bir parçasını değiştirmek istiyorlarsa bunu eski temellerle ve prensiplerle yapamayacaklarını söyledi...