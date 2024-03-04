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Başkan Erdoğan'dan Muğla mitinginde önemli açıklamalar: "31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Erdoğan, “31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan Muğla mitinginde önemli açıklamalar: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

Başkan Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde coşkulu kalabalığa çok önemli açıklamalar yaptı:



Gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı. Hamdolsun her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde dinlenmeye çalışan kardeşinizi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılar'a teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevgi derinliğini göstermekten çok uzak.



Demokrasi ve kalkınma atılımlarının meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik.

31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar lira kamu yatırımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar lira kaynakla destek olduk. 90 km.'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 km.'ye çıkardık.



Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.



GAZZE TEŞEKKÜRÜ
Diplomasinin nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panel damgasını vurdu. Gazze'de yaşanan soykırımın sona erdirilmesi için lider eşlerinin tek ses, tek yürek olduğu panelin ardından, katılımcılar Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic, 3. ADF kapsamında düzenlenen bu önemli program için Emine Erdoğan'a saygısını ve hayranlığını dile getirerek, dünyayı ya da bir parçasını değiştirmek istiyorlarsa bunu eski temellerle ve prensiplerle yapamayacaklarını söyledi...

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