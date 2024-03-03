SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor. Masadaki konuların başında enflasyonla mücadele adımları ve genel ekonomik görünüm olması beklenirken, seçim güvenliğine ve öğretmen atamaları da yer alacak. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 21:23 Güncelleme 03 Mart 2024, 21:37
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede ekonomi sıcak başlık olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.



Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor. Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

31 Mart'taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.



Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktararak şu ifadeleri kullandı:

İÇ VE DIŞ SİYASET ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.



TERÖRLE MÜCADELE MASADA
Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.



FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.


F-16 MESELESİ
F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de mağlup etti
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar için kimlerden oy isteyecek?
SON DAKİKA