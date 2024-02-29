Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, 11 konu başlığı altında projelerini tanıttı





Alkışlar eşliğinde sahneye gelen Hakan Tütüncü, uzun süre kalabalığı selamladı, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.



"Antalya'nın Altın Çağı olmalı" diye yola çıktıklarını dile getiren Tütüncü, 1 Nisan 2024 itibariyle Antalya'da gösterime gireceğini ve 5 yıllık filmin sonunda Kepez'in yaşadığı noktayla siyah ve beyazla farklı bir görüntüye erileceğini kaydetti.



15 yılda Kepez'de yazdığı hikayeyi Antalya'da da yazacaklarını ve kenti dünyanın en güzel şehri haline getireceklerini kaydeden Tütüncü, "Kampanya süresince ilçelerde ilçe bazlı toplantılar yapacağız. Antalya'nın Altın Çağı'nın ne demek olduğunu projeler bazında inceleyeceğiz. Antalya'nın temel sorunlarını yaklaşım ve çözüm önerilerini, projelerin kurgusal arka planını felsefesini konuşacağız. Vizyon, bakış açısı, yaklaşımı Hakan Tütüncü'nün değil veya yakın çevresindeki arkadaşlarının da değil uzunca süre bilimsel bilgi ve rasyonel bilgi ışığında kent dinamikleriyle konuşulmuş, istişare edilmiş, tartışılmış, müzakerelerin sonunda ortak aklın yol göstericiliğinde ön plana çıkmış kitaplaşmış bir vizyonu anlatacağım. Bundan sonraki 5 yıl süresince yaptığımız her şeyde bilimsel bilgi ve rasyonel düşünmenim ışığında yürüyeceğiz. O yol Antalya'nın aydınlık yarınlarına çıkacak. Sevgi ve saygını diliyle düşüncelerimizi açık yüreklilikle onlarla istişare edeceğiz. Biz Antalya'nın hep birlikte yönetimine talip olalım, bu vizyonları hep birlikte gerçekleştirelim" dedi.



15 YENİ KORİDOR

Antalya'nın önceliklerinden yola çıkarak eseri ve hizmetleri önceleyen projeleri sunan Tütüncü, "Belediyelerin birinci görevi ulaşımı düzenlemektir. Ulaşım, altyapı ve nazım imardır. 3 görev büyükşehir olmanın temel gereğidir. Bir belediye hüküm sürdüğü şehirde bu üç alanda ciddi düzenlemeler yapmalıdır. Geçmişte başlatılan bu hamleler devam ettirilemediği için nazlı şehrimiz biraz küsmüş. Yeni dönemde Antalya'nın Altın Çağı'nda 5. yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya'yı, bu kente armağan edeceğiz. Ulaşım ana planı, yeni yolar, katlı köprülü kavşak, kavşak düzenlemesi raylı sistem ağı genişleyecek, toplu ulaşım genişleteceğiz. 15 yeni yıl koridor yol güzergah açacağız kentin merkezine. Araç ve nüfus sayısı artıyorsa, toplu ulaşım yükü ve araç hareketi de artacaktır. Kent merkezini 15 yolla batı, doğu, kuzey-güney yönünde bağladığımızı düşünün, ulaşım ne kadar rahatlayacak. Antalya'nın ulaşım sorunu çok ama bizimde heybemizde projemiz çok" açıklamasını yaptı.



Tütüncü, Antalya-Alanya otoyol ihalesi yapıldı, çalışmaların başlayacağını, o yolun bağlantılarını da büyükşehir belediyesinin yapacağını bildirdi.