Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, 11 konu başlığı altında projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 11 konu başlığı altında projelerinin tanıtımını yaparak, "Yeni dönemde Antalya'nın Altın Çağı'nda 5. yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya'yı, bu kente armağan edeceğiz. Ulaşım ana planı, yeni yolar, katlı köprülü kavşak, kavşak düzenlemesi raylı sistem ağı genişleyecek, toplu ulaşım genişleteceğiz, 15 yeni koridor yol güzergahını açacağız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün Proje Lansman Toplantısı Lara Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de gerçekleştirildi. Tütüncü, önümüzdeki 5 yıllık süreçte; ulaşım, ekonomik kalkınma, temel belediyecilik, çevreci belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, bilim-teknoloji-eğitim, sağlık-spor, imar-şehircilik, turizm, altyapı olmak üzere 11 konu başlığı altındaki projeleri hakkında bilgiler verdi.
Alkışlar eşliğinde sahneye gelen Hakan Tütüncü, uzun süre kalabalığı selamladı, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.
"Antalya'nın Altın Çağı olmalı" diye yola çıktıklarını dile getiren Tütüncü, 1 Nisan 2024 itibariyle Antalya'da gösterime gireceğini ve 5 yıllık filmin sonunda Kepez'in yaşadığı noktayla siyah ve beyazla farklı bir görüntüye erileceğini kaydetti.
15 yılda Kepez'de yazdığı hikayeyi Antalya'da da yazacaklarını ve kenti dünyanın en güzel şehri haline getireceklerini kaydeden Tütüncü, "Kampanya süresince ilçelerde ilçe bazlı toplantılar yapacağız. Antalya'nın Altın Çağı'nın ne demek olduğunu projeler bazında inceleyeceğiz. Antalya'nın temel sorunlarını yaklaşım ve çözüm önerilerini, projelerin kurgusal arka planını felsefesini konuşacağız. Vizyon, bakış açısı, yaklaşımı Hakan Tütüncü'nün değil veya yakın çevresindeki arkadaşlarının da değil uzunca süre bilimsel bilgi ve rasyonel bilgi ışığında kent dinamikleriyle konuşulmuş, istişare edilmiş, tartışılmış, müzakerelerin sonunda ortak aklın yol göstericiliğinde ön plana çıkmış kitaplaşmış bir vizyonu anlatacağım. Bundan sonraki 5 yıl süresince yaptığımız her şeyde bilimsel bilgi ve rasyonel düşünmenim ışığında yürüyeceğiz. O yol Antalya'nın aydınlık yarınlarına çıkacak. Sevgi ve saygını diliyle düşüncelerimizi açık yüreklilikle onlarla istişare edeceğiz. Biz Antalya'nın hep birlikte yönetimine talip olalım, bu vizyonları hep birlikte gerçekleştirelim" dedi.
15 YENİ KORİDOR
Antalya'nın önceliklerinden yola çıkarak eseri ve hizmetleri önceleyen projeleri sunan Tütüncü, "Belediyelerin birinci görevi ulaşımı düzenlemektir. Ulaşım, altyapı ve nazım imardır. 3 görev büyükşehir olmanın temel gereğidir. Bir belediye hüküm sürdüğü şehirde bu üç alanda ciddi düzenlemeler yapmalıdır. Geçmişte başlatılan bu hamleler devam ettirilemediği için nazlı şehrimiz biraz küsmüş. Yeni dönemde Antalya'nın Altın Çağı'nda 5. yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya'yı, bu kente armağan edeceğiz. Ulaşım ana planı, yeni yolar, katlı köprülü kavşak, kavşak düzenlemesi raylı sistem ağı genişleyecek, toplu ulaşım genişleteceğiz. 15 yeni yıl koridor yol güzergah açacağız kentin merkezine. Araç ve nüfus sayısı artıyorsa, toplu ulaşım yükü ve araç hareketi de artacaktır. Kent merkezini 15 yolla batı, doğu, kuzey-güney yönünde bağladığımızı düşünün, ulaşım ne kadar rahatlayacak. Antalya'nın ulaşım sorunu çok ama bizimde heybemizde projemiz çok" açıklamasını yaptı.
Tütüncü, Antalya-Alanya otoyol ihalesi yapıldı, çalışmaların başlayacağını, o yolun bağlantılarını da büyükşehir belediyesinin yapacağını bildirdi.
5 YENİ HAT
Antalya'ya yeni bir tematik turizm yolu kazandıracaklarının altını çizen Tütüncü, "Toplu ulaşım hatlarını rehabilite edeceğiz, rahatlatacağız. Şehir Hastanesi'nden OSB'ye uzanan ekspres hatlar ve tramvayla destekleyeceğiz. Şehir Hastanesi tam faaliyete başladığında günlük 100 bin kişi o hastaneye girip çıkacak. Otobüs ve sefer sayılarında düzenleme, gerekirse yeni hatlar açacağız, ucuz ve konforlu olursa vatandaşlarımız toplu ulaşımı tercih edecek. Metroculuğun ilk adımları atılıyor. Konyaaltı Sarısu, Antalya Stadyum- Kepez Belediyesi hatlarını yer altı raylı sistem hattına dönüştüreceğiz. Zerdalilik-Şara hattında metro projesini hafif raylı sistemle başlatacağız. Zerdalilik, Toptancı Hali, Altınova yeni raylı sistem projesini başlatıyoruz. Lara-Kırcami, Gazi Bulvatı, Konyaaltı toplama hattında yeni raylı sistem hattı başlıyor. Lara ve Kundu'da da raylı sistem hayırlı olsun. 5 yeni raylı sistem hattı ilave ediyoruz. Mevcut otobüslerin hepsini elektrikliye çevireceğiz, çalışmalarımız çoktan başladı. Toplu ulaşımı hem özendirip hem kolaylaştıracağız. İlçeler bazında ulaşım ana planlarını hazırlıyoruz. Bilimsel bilgi ve rasyonel veriler ışığında yeni yatırımları planlıyoruz. İlçe merkezini köy ve yaylalara bağlanan yol var, bu yollarında hepsinin yapıldığı dönem olacak" diye konuştu.
SELE VE TAŞKINA ÖNLEM
Altyapıyla ilgili her ilçedeki problemleri bildiklerini ifade eden Hakan Tütüncü, "Atıksu ve su yönetimi ana planlarını yapacağız, yağmur suyu ana planlamasını yapacağız. Taşkın ve sele dayalı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Kanalizasyonların SOS verdiği yere el atmazsak mavi bayraklı yerlerimize zarar gelebilir. Biz buna asla müsaade edemeyiz. SOS veren turizm bölgelerindeki kanalizasyon konusunu gündeme alacağız" dedi.