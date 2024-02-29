CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan eşi dostu beslemeye devam | Özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı! Trafik cezası bahanesi...

Göreve geldiği 2019 yılından itbaren PR belediyeciliğiyle İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa kıyağı bir kez daha patladı.
Göreve geldiği 2019 yılından itbaren PR belediyeciliğiyle İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa kıyağı bir kez daha patladı.
ÖZEL KALEME VEKİL ARAÇ KARTI
31 Mart'a sayılı günler kala meydanlarda vatandaştan oy isteyen Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı ortaya çıktı.
AK PARTİ BAŞKANVEKİLİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI
İddiayı ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a, "Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat" çıkışı yaptı.
"MİLLETİN PARASIYLA PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ"
CHP'liler tarafından susturulmaya çalışan Gökçek, sözlerine devam ederek "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, bahsedilen aracın plakasını da verdi ve "34 DBC 666, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.
KÜRSÜSÜNDE İTİRAF ETTİ
İddiaların odağındaki Günaydın savunma yapmak için çıktığı kürsüde skandal uygulamayı anlattı. Günaydın, şöyle dedi: "Benim 1 tane arabam var. 2006 model Kia. Sekreterim dediği arabaya binmiyor, bir arabaya binmiyor... Benim sekreterim sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım. Benim Meclis'te çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğin Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem Müdürüdür."
İTİRAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
İtiraflarına itiraf ekleyen Günaydın, "Özel Kalem Müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip ederken çok sayıda trafik cezası ödediği için kendisine plaka korumasını benim üzerimden sağladı" dedi.
HADDİNİ AŞTI
Gökçek'in, "Delegelere giden paralar sana da mı kalacak? Anlat, onları da anlat. Bütün delegelerinizi sattınız, seni de mi satın aldı" diye laf atınca Günaydın'ın "oğlum, aslanım" gibi seviyesiz bir şekilde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.