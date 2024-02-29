CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan eşi dostu beslemeye devam | Özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı! Trafik cezası bahanesi...

"MİLLETİN PARASIYLA PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ"

CHP'liler tarafından susturulmaya çalışan Gökçek, sözlerine devam ederek "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, bahsedilen aracın plakasını da verdi ve "34 DBC 666, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.

KÜRSÜSÜNDE İTİRAF ETTİ

İddiaların odağındaki Günaydın savunma yapmak için çıktığı kürsüde skandal uygulamayı anlattı. Günaydın, şöyle dedi: "Benim 1 tane arabam var. 2006 model Kia. Sekreterim dediği arabaya binmiyor, bir arabaya binmiyor... Benim sekreterim sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım. Benim Meclis'te çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğin Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem Müdürüdür."

İTİRAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

İtiraflarına itiraf ekleyen Günaydın, "Özel Kalem Müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip ederken çok sayıda trafik cezası ödediği için kendisine plaka korumasını benim üzerimden sağladı" dedi.

HADDİNİ AŞTI

Gökçek'in, "Delegelere giden paralar sana da mı kalacak? Anlat, onları da anlat. Bütün delegelerinizi sattınız, seni de mi satın aldı" diye laf atınca Günaydın'ın "oğlum, aslanım" gibi seviyesiz bir şekilde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN