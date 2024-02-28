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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçakçılara Kalkan 13 darbesi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığını organize edenlere yönelik gerçekleştirilen Kalkan-13 operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 08:20 Güncelleme 28 Şubat 2024, 08:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçakçılara Kalkan 13 darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden düzensiz göçmenleri Türkiye'ye sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon liranın üzerine hesap hareketliliği tespit edilen ve göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Kaçakçılara Kalkan 13 darbesi

Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de yapılan operasyonlarda 42 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, yabancı uyruklu örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 333 şüphelinin yakalandığını vurguladı.

Şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz."

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