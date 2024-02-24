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Eski CHP'li milletvekili İstemihan Talay ateş püskürdü: Mersin DEM’e peşkeş çekiliyor

21. dönem CHP Mersin Milletvekili, eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerle alakalı CHP yönetimine ateş püskürdü. Talay, CHP'nin "Mersin'de Akdeniz ve Toroslar ilçelerini DEM'e peşkeş çekmeleri, Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmektir'' şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 08:57 Güncelleme 24 Şubat 2024, 09:42
Eski CHP’li milletvekili İstemihan Talay ateş püskürdü: Mersin DEM’e peşkeş çekiliyor

Eski Kültür Bakanı ve CHP'nin eski Mersin Milletvekili İstemihan Talay, partisine ateş püskürdü.

CHP'nin eski Mersin Milletvekili İstemihan Talay.CHP'nin eski Mersin Milletvekili İstemihan Talay.

Talay, DEM Parti'nin CHP ile işbirliği yaparak Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerini hedef almasının basit bir seçim stratejisi olmadığını, PKK'nın Akdeniz'e açılma planlarını anlattı.

KOLTUK UĞRUNA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR
Talay, "HADEP'in devamı olan DEM Parti'nin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir.Mersin'de emperyalist hayallerin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir. Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi DEM'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir'' ifadelerini kullandı.



"SANDIKTA HAYALLERİ YOK EDİLECEK"
Talay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini anımsatarak, "Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' demiştir. İnanıyorum ki sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin'e sahip çıkacaktır.CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde DEM'i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir'' şeklinde konuştu.



Öte yandan, CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesindeki seçim bürosu açılışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

DEM Parti Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın, "Mersin'i kazanmanın yolu Akdeniz'den geçer. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek CHP'ye Akdeniz için taleplerini kabul etmesi yönünde çağrıda bulunması dikkat çekti. Diğer Eş Başkan Adayı Nuriye Aslan da İstiklal Marşı'nı okumadığı için tepki çekmişti.

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