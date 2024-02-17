Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan site sakinlerine müjde: Sağlık merkezleri geliyor! CHP’ye Don Kişot benzetmesi

Cumhur İttifakı 'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum , "Bazı sitelerimizde fahiş oranda, neredeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları İBB olarak yapacağız ve aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için buradaki yöneticilerimizle birlikte çalışacağız." dedi.





Burada bir konuşma yapan Kurum, derneğin son dönemde giderek önem kazanan site, apartman ve toplu konut yaşam alanlarının yönetimiyle ilgili önemli bir adım attığını dile getirdi.

Sektörün tek bir çatı altında toplanarak faaliyet vermesi için kentsel tesis yönetiminin daha işlevsel bir hale getirildiğini belirten Kurum, şöyle dedi:

"9 Aralık 2022'de İstanbul'da sizlerle 2. Tesis Yönetim Zirvesi'ni gerçekleştirmiştik. Orada da ifade ettiğimiz gibi tesis yönetimi, Türkiye'de henüz çok yeni ve büyüyen bir sektördür. 1990'lı yıllarda İstanbul'da plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan bu sektör, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayılıyor. Sektörün nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü de sizlere şöyle izah edebiliriz. Bugün istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidarın varlığı, emlak sektörünün yükselen alım gücüyle hızla gelişmesi ve nitelikli konut projelerinin artması bunun en büyük nedenidir."

Son 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında başlatılan kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetlerinin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini aktaran Kurum, "Türkiye'nin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu yapılara ve sitelere bıraktı." ifadesini kullandı.