Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan site sakinlerine müjde: Sağlık merkezleri geliyor! CHP’ye Don Kişot benzetmesi

Site sakinlerinin aidatlarla ilgili problemi olduğunu dile getiren Kurum, şunları söyledi:
"Bazı sitelerimizde fahiş oranda, neredeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları İBB olarak yapacağız ve aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için buradaki yöneticilerimizle birlikte çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki altını çizerek ifade ediyorum yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 1 Nisan'dan sonra da belediyemizin tüm imkan ve kaynaklarını milletimize, İstanbullu kardeşlerimizin, tesis yönetim sektörümüzün hizmetine sunmaya devam edeceğiz."
İstanbulluların hayatının yaşanmaz bir hale getirildiğini dile getiren Kurum, "İşte İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olan elbette mevcut CHP'li İBB yönetimidir. Bu yönetim tıpkı Don Kişot gibi. Biliyorsunuz, Don Kişot gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek de yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Zirvede, konuşmaların ardından Kurum'a Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini resmedildiği tablo hediye edildi.
Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Cumhur İttifakı Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Çoşkun ile üyeler ve vatandaşlar katıldı.
"TRAMVAYLAR ÇARPIŞIYOR, KİMİSİ RAYDAN ÇIKIYOR, KİMİSİ RAYIN ORTASINDA ÖYLECE KALAKALIYOR"
Kurum, buradaki programının öncesinde, İBB AK Parti Meclis Grubu Teşekkür Programı'nda meclis üyeleriyle bir araya geldi.
İBB'de 5 yıl boyunca kendilerini temsil eden dostlarıyla beraber olmak, onlarla beraber yol yürümekten büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran Kurum, önlerinde hedefler zinciri olduğunu kaydetti.
Kurum, "Bu zincirin ilk halkası, milletimizin gönlüne girerek, İstanbullu kardeşlerimizin kalplerini fethederek 31 Mart'taki seçim gecesinden zaferle çıkmak. Asıl hedef işte ondan sonra başlıyor. Ondan sonra işimiz gücümüz İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimleri hatırlatan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefiyle çok önemli bir eşiği aştıklarını, şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerini "yeniden İstanbul" ve "gerçek belediyecilik" hedefiyle buluşturmak istediklerini, Türkiye genelinde elde edilen başarıları yerelde tekrar etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Kurum, motivasyonlarını milli iradeden aldıklarını kaydederek, "Milletimiz bize 'Yeniden İstanbul' diyor, öyleyse bizler de İstanbul için yarışa girmekten bıkmayacak, İstanbul'a hizmet yarışından asla ve asla kopmayacağız. İstanbul yeniden gerçek belediyecilik vizyonunun yeniden eser siyasetinin, yeniden doğru hizmetin himayesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Trafiğe her geçen gün yeni araç girdiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
"Ancak alternatif yollar, köprüler, kavşaklar, ulaşımı rahatlatacak tüneller yapılmıyor aksine yatırımlar baltalanıyor. O yolların yapılması için Büyükşehir Belediyesi Meclisinden sizlerin onayıyla verilen krediler, destekler maalesef reklama, algıya başka başka işlere harcanıyor. Milletimiz yeni kavşak, yeni yol, yeni tünel, yeni metro hattı beklerken bir de bakıyorsunuz ki o paralar mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının kaygısı için algıya harcanıyor. İşlemeyen bir toplu taşıma var. Sabah bindiği otobüs bozulmasa, akşam bindiği metrobüs bozuluyor. Tramvaylar çarpışıyor, kimisi raydan çıkıyor, kimisi rayın ortasında öylece kalakalıyor."
Kurum, teşekkür programında meclis üyelerine plaket takdim etti.
Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bazı belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.