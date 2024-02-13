Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması! Kahraman Mehmetçik sahaya indi: Bölgede canhıraş çalışma

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜM İMKANLARIN SEFERBER EDİLMESİNİ İSTEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.