Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması! Kahraman Mehmetçik sahaya indi: Bölgede canhıraş çalışma

Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜM İMKANLARIN SEFERBER EDİLMESİNİ İSTEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.
Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
400 PERSONEL ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR
Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
MEHMETÇİK SAHAYA İNDİ
Bölgede zamanla yarış devam ederken kahraman Mehmetçiklerimiz bölgeye intikal etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtildi.
MSB'nin yaptığı açıklamanın devamında, "Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3'üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor" denildi.