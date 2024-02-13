Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: "Teröristana izin vermeyiz"

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekât bölgesindeki tahkimatı önemli ölçüde tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, "Terörle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkânına kavuşacağız. Türkiye ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak, orada kafalarını ezmeye devam edeceğiz" dedi.

HİTLER ÖZENTİSİ NETANYAHU

Batı'nın sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumduklarını söyleyen Erdoğan, "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor" diye konuştu. F-16 kararına da değinen Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, ekonomi ile ilgili ise şunları söyledi: Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.