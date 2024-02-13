PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: "Teröristana izin vermeyiz"

Başkan Erdoğan, ekonomiden F-16’ya, terörle mücadeleden Netanyahu’ya kadar önemli mesajlar verdi. Deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun daha teslim edileceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Teröristana izin vermeyiz

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekât bölgesindeki tahkimatı önemli ölçüde tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, "Terörle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkânına kavuşacağız. Türkiye ne pahasına olursa olsun güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak, orada kafalarını ezmeye devam edeceğiz" dedi.

HİTLER ÖZENTİSİ NETANYAHU
Batı'nın sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumduklarını söyleyen Erdoğan, "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor" diye konuştu. F-16 kararına da değinen Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, ekonomi ile ilgili ise şunları söyledi: Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.



ERDOĞAN ONUR KONUĞU
Başkan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması adı altında, bugün Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak iştirak edecek. Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.



2. ASTRONOTUMUZU GÖNDERECEĞİZ
Milli uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla hayata geçirdik. Türk hava kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlardan oluşturan Alper Gezeravcı uluslararası Uzay istasyonundaki deneyleri başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeniden deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

İSTANBUL'A YENİ RAYLI SİSTEM
İstanbul trafiğine yeni bir nefes olan Gayrettepe- Kağıthane hattını 29 Ocakta hizmete aldık. İstanbul havalimanı ile Gayrettepe arasında 37,5 km'lik hat boyunca metro ulaşımını sağladık. Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atıyoruz. Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında 34 km'nin üzerinde uzunluğa, 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA