Alper Gezeravcı geldi Tuva Cihangir Atasever gidiyor | Tarih verildi: Türkiye’nin ikinci uzay yolculuğu başlıyor!

Türkiye'nin ilk astronotu ve uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın uzay macerası sona erdi.
Türkiye'nin ilk astronotu ve uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın uzay macerası sona erdi.
Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı.
TÜRKİYE'NİN ARTIK UZAYDA İZİ VAR
Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.25 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yaptı. Ertelemeler nedeniyle Axiom ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.
TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE DÖNECEK
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirerek, Gezeravcı'nın ilk tedavilerin ardından Türkiye'ye dönmesini planladıklarını anlattı.
Sağlık kontrolü sürecinin 3-7 gün arası sürdüğüne dikkati çeken Kıraç, tahminlerinin Gezeravcı için daha kısa sürmesi yönünde olduğunu söyledi.
13 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ
Kıraç, Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek, deneylerin sonuçlarının değerlendirilmeye devam ettiğini dile getirdi.
Bugüne kadar uzay çalışmalarında yaklaşık 2 bin deneyin literatüre geçtiğine işaret eden Kıraç, şöyle devam etti: "Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır. Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda.
Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek. Türkiye'nin tüm illerinden Alper'e davet var. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Gençler Alper abilerini dört gözle beklesinler. Alper abileri gelecek. O da onlarla kavuşmayı bekliyor."
DAHA BİRÇOK GEZERAVCI'YI UZAYA GÖNDERECEĞİZ
Antalya AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Güzel gitti güzel geldi, Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz" demişti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderilciğini duyurdu.
TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ASTRONOTU UZAYA GİDİYOR
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.
Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.