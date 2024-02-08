Cumhur İttifakı Adana adayları belirlendi! İşte Seyhan, Tufanbeyli, Ceyhan, Yüreğir tam liste...

İnsana hizmet etmenin en önemli yollarından birisinin siyaset olduğuna dikkati çeken Elitaş, şöyle konuştu: "27 Mayıs 1960'ta milletin temsilcilerinin yaptığı başarıları içine sindiremeyenler, 'Bu ülkenin sahibiyim' diye ortaya çıkanlar bir darbe yaptılar. 12 Mart muhtırasını arkasından getirdiler. Daha sonra 12 Eylül darbesini ortaya koydular. 28 Şubat'ı getirdiler. En son 3 Kasım 2002'de yine milletin iradesiyle, büyük bir çoğunlukla AK Parti iktidara geldi. 5 yıllık sürede yaptığımız icraatlar birilerini yine rahatsız etti. Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada lider ülke haline getiren, edilgen bir ülke olmaktan, 'Baş üstüne' diyen bir ülke olmaktan çıkarıp etken bir ülke konuma getiren AK Parti iktidarından rahatsız olanlar, Cumhurbaşkanı'nı bize seçtirmediler." Elitaş, geçmişte zorlu günlerin yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti: "O günü hatırlayanlar var mı bilmiyorum... 27 Nisan saat 23.15. 'Genelkurmay Başkanlığının ışıkları yanıyor' diye gazetelere konuşuyorlar, tartışıyorlar. 27 Nisan'da 'e-muhtıra' diye bir şey yayınladılar. O gün, bugün genel başkan yardımcımız, parti sözcümüz, değerli kardeşim Ömer Çelik'in de içinde bulunduğu bir ekip, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, liderimizin önderliğinde 27 Nisan e-muhtırasına karşı 'herkes haddini bilecek muhtırasını' hazırladılar. 28 Nisan'da o güne kadar şapkasını alıp gidenler, artık kendilerinin karşısında şapkasını alıp giden bir iktidar değil, milletin sandıktan çıkmış iradesine 'dur' diyebilecek, onların iradesine sahip çıkabilecek bir iktidar gördü. İşte bugün 15 Temmuz 2016'nın altında yatan en önemli gerçek, 27 Nisan e-muhtırasına karşı 28 Nisan'da milletin iradesiyle seçilmiş, parlamentodan çıkan o günkü iktidarın iradesidir. 15 Temmuz'da biz Türkiye'nin her tarafında 'Millet iradesi en üstün, kutsal iradedir. Kimse bu iradeye karşı çıkamaz' dedik."

15 Temmuz 2016'da başlayan AK Parti - MHP ittifakının bugüne kadar devam ettiğini belirten Elitaş, "Hiçbir menfaat ilişkisi olmadan, hiçbir koltuk sevdası bulunmadan, sadece ülkenin bekası, devletin birliği ve bütünlüğü, bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir ülke olabilmek için 8 yıldır ittifakımız devam ediyor ve dünyaya da örnek olacaktır." diye konuştu. "HER TARAF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Elitaş, bugün de 31 Mart'taki seçimlere giderken Adana'da 15 ilçe, bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 sandıkta da Cumhur İttifakını çıkaracaklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 76 kişiden 51'nin Cumhur İttifakının olduğunu aktaran Elitaş, şunları söyledi: "51 büyükşehir belediye meclisi seçtiysek, Cumhur İttifakı güçlü iki çoğunluğa sahipse demek ki bizim belediye başkan adaylarımız için mahalle mahalle ev ev kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı adaylarımıza oy vermemiz gerekir. Birini birinden ayırmamız mümkün değil. Birini birinden farklı düşünmemiz söz konusu değil. Nasıl ki Adana Büyükşehir bizim için önemliyse Pozantı da bizim için önemli, her taraf bizim için önemli. Tüm belediye başkan adaylarımız için Cumhur İttifakında oyları toparlayabilmemiz için gayret göstermemiz gerekir."

Belediyecilik hikayesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı belediyecilikte yazıldığını vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti: "1994 yılında orada işi olanlar, askerlik yapan, eğitim hayatını gerçekleştirenler maalesef İstanbul'u bir çöp dağı, susuzluk içinde kıvranan bir çöl gibi görür. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olunca belediyeciliğin tarihini yazdı. O günden bu tarafa Türkiye'nin 81 vilayetini gezin her tarafta yemyeşil bir şehircilik görürsünüz. O Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında attığı, yaptığı işlemlerle yazdığı belediyecilik destanının son hamlesidir. İşte biz bugün gerçek belediyecilik dediğimizde 21. yüzyıla girerken Türkiye'de belediyecilik hamlesini yapmak için yaptığımız mottolarda söylediğimiz şu; yaşanabilir şehirler ortaya koyabilmek, insanlarımızı layık oldukları ve çağdaş seviyeye ulaştırabilmek için belediyeciliği yapmamız gerekir." Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Fatih Mehmet Kocaispir ve 15 ilçenin belediye başkan adaylarıyla yaşanabilir, ulaşımı hızlı, sıkıntıları olmayan, bir taraftan tarımsal bir taraftan sanayi üretimiyle, ihracatıyla, ithalatıyla Adana'nın tarihini daha da üst bir seviyeye getireceklerini anlattı.

"YEREL SEÇİMLERE DAMGAMIZI VURMAYA HAZIRIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Adana için tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi. Kenti, yerel yönetim alanında da daha güçlü hizmetlere kavuşturmak için hazır olduklarını dile getiren Çelik, "Hep beraber, Seyhan ve Ceyhan nehirleri gibi bereketli Çukurova'yı daha da bereketli hale getirmek için kolları sıvamaya, yerel seçimlere damgamızı vurmaya hazırız, kararlıyız." dedi. Çelik, Cumhur İttifakının milli birlik ve beraberlik ittifakı olarak kurulduğunu vurgulayarak, bugüne kadar omuz omuza yürüdüklerini, büyük işlere imza attıklarını anlattı.