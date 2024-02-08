Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: "Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ve Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:
Adliyedeki saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bu örgütün cezaevindeki elebaşına bizzat selam gönderdi.
CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koç başı olarak kullanmakta.
Rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetiminindir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü. ŞU anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor.