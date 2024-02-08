Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: "Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ve Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:



Adliyedeki saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bu örgütün cezaevindeki elebaşına bizzat selam gönderdi.





CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koç başı olarak kullanmakta.