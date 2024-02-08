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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: "Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor"

Başkan Recep Erdoğan, "Şu anda CHP adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ve Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:

Adliyedeki saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bu örgütün cezaevindeki elebaşına bizzat selam gönderdi.



CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koç başı olarak kullanmakta.



Rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetiminindir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü. ŞU anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor.



CHP siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür. 31 Mart'ta Ş.Urfa başta olmak üzere alacağımız netice ile milletimize layık olduğu eser ve hizmetleri sürdüreceğiz.



İŞTE ADAYLAR
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR: ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AKÇAKALE: ABDULHAKİM AYHAN
BİRECİK: MAHMUT MİRKELAM
BOZOVA: SUPHİ AKSOY
CEYLANPINAR: SEYİTHAN ATİLLA
EYYÜBİYE: MEHMET KUŞ
HALFETİ: ŞEREF ALBAYRAK
HALİLİYE: MEHMET CANPOLAT
HARRAN: MAHMUT ÖZYAVUZ
HİLVAN: ASLAN ALİ BAYIK
KARAKÖPRÜ: METİN BAYDİLLİ
SİVEREK: ALİ MURAT BUCAK
SURUÇ: MUSTAFA YÜKSEL
VİRANŞEHİR: SALİH EKİNCİ

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