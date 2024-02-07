Ticaret Bakanlığı duyurdu: 445 milyon liralık kaçak otomobil operasyonu

Gümrük muhafaza ekipleri yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısına getirilen 2 adet kaçak lüks otomobile el koydu. Yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekiplerince kullanılan elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı.





Olay ile ilgili olarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı. Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araçla ilgili olarak 54 şahsın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.



Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.