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2,5 milyar TL'lik vurgun yapmıştı İzmir'de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yakandı! Dikkat çeken FETÖ detayı

Son dakika haberleri... Yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL’lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da gözaltına alındı. Öte yandan Sedat Ocakçı hakkında dikkat çeken FETÖ detayı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 08:28 Güncelleme 07 Şubat 2024, 17:42
2,5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı İzmir’de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yakandı! Dikkat çeken FETÖ detayı

İzmir'in Çiğli ilçesinde drone fabrikası kurma vaadiyle vatandaşları kandıran Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, ortalıktan kayboldu.

2,5 milyar TL'yi aşan vurgun sonrası Dubai'ye kaçtığı öğrenilen Orakçı için polis harekete geçti.

Ocakçı'nın aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

ADANA'DA BULUNDU
Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı'ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı.

Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan Sedat Ocakçı'nın, 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR
Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı'nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR TOPLANMAYA BAŞLADI
Sedat Ocakçı ve 8 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, yüzde 17 gibi yüksek faiz vaadine inanarak aralarında aracını satan, kredi çeken vatandaşların da olduğu çok sayıda mağdur, holdinge ait Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplandı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.

Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.

LÜKS HAYATI GÜNDEM OLDU
Sedat Ocakçı'nın paylaştığı bir video, lüks yaşamlarını gözler önüne serdi. Holdingin bahçesinde eşi ile beraber yürüyen Ocakçı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerde lüks spor arabaların ortaya çıktığı görüldü.

Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, Sedat Ocakçı'ya sarıldığı da video görüntülerinde yer alıyor.

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