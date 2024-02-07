2,5 milyar TL’lik vurgun yapmıştı İzmir’de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yakandı! Dikkat çeken FETÖ detayı

Ocakçı'nın aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

2,5 milyar TL'yi aşan vurgun sonrası Dubai'ye kaçtığı öğrenilen Orakçı için polis harekete geçti.

Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan Sedat Ocakçı'nın, 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı'nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Sedat Ocakçı ve 8 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, yüzde 17 gibi yüksek faiz vaadine inanarak aralarında aracını satan, kredi çeken vatandaşların da olduğu çok sayıda mağdur, holdinge ait Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplandı.