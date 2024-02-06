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Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 08:38 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:23
Ankara’da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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