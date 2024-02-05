MİT’in, kiliseye saldırı düzenleyen DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye, Santa Maria Kilisesi'ne A.K. ile D.T'nin saldırısıyla sarsıldı. Teröristlerin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu anlaşıldı. MİT ve polis, örgütün yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısları daha çok kullandığını saptadı.





3 YIL ÖNCE ELE GEÇTİ

Bu çerçevede MİT, örgütün sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i 2021 yılının Nisan ayında yakaladı. Türkiye'ye getirilip ifadesi alınan terörist Güler'in irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin toplandı. Böylece DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti yapılanması" ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu 'Faruk ofisi'nin faaliyetleri akamete uğratıldı. Örgüt üyelerine yardım eden Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'nin yakalanması sağlandı. Örgütün sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye Afrin'de 29 Nisan 2023'te operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayan terörist, intihar yeleğini infilak ettirdi ve kendisini parçaladı.