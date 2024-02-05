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MİT’in, kiliseye saldırı düzenleyen DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye, Santa Maria Kilisesi'ne A.K. ile D.T'nin saldırısıyla sarsıldı. Teröristlerin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
MİT’in, kiliseye saldırı düzenleyen DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye, Santa Maria Kilisesi'ne A.K. ile D.T'nin saldırısıyla sarsıldı. Teröristlerin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu anlaşıldı. MİT ve polis, örgütün yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısları daha çok kullandığını saptadı.



3 YIL ÖNCE ELE GEÇTİ
Bu çerçevede MİT, örgütün sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i 2021 yılının Nisan ayında yakaladı. Türkiye'ye getirilip ifadesi alınan terörist Güler'in irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin toplandı. Böylece DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti yapılanması" ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu 'Faruk ofisi'nin faaliyetleri akamete uğratıldı. Örgüt üyelerine yardım eden Mohannad Mehi Aldine, Mahmoud Jabran ve Husam Elhumeydi'nin yakalanması sağlandı. Örgütün sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye Afrin'de 29 Nisan 2023'te operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayan terörist, intihar yeleğini infilak ettirdi ve kendisini parçaladı.



KİLİSELERE SALDIRI TALİMATI
Terör örgütü DEAŞ, MİT operasyonları sonucu zayıfladı. Ancak İsrail'in Gazze saldırısı sonrası örgütün, Türkiye'deki diğer dinlere mensup şahıslara, sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verdiği anlaşıldı. Aralık 2023'te düzenlenen operasyonlarda, Selman-ı Farisi Taburu unsurlarının yakalanması sağlandı.



7 GÜN SONRA AYİN
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü yapılan silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk Pazar ayini dün gerçekleşti. Kilisede hayatını kaybeden Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana, ayine katılanlar mum dikti. Kiliseye gelenler Cihan için de dua etti.

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