Mesut Coşkun kimdir, kaç yaşındaydı? Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun öldürüldü mü, katili kim?

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Kaymakam Coşkun'un, bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Peki, Mesut Coşkun kimdir, kaç yaşındaydı? İşte konu hakkında detaylar...

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam'dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu.