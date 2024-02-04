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Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey'deki Türkiye'nin en büyük 2. camisi Şahinbey Millet Camiisi'ni açtı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Gaziantep Şahinbey'de bulunan Türkiye'nin en büyük 2. camisinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Yıllar önce söylenen ve yıllar sonra da yerine gelen bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış olacak" dedi. 44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:41 Güncelleme 04 Şubat 2024, 17:13
Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey’deki Türkiye’nin en büyük 2. camisi Şahinbey Millet Camiisi’ni açtı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Gaziantep Şahinbey'de bulunan Türkiye'nin en büyük 2. camisinin açılışını gerçekleştirdi.

▶️ Başkan Erdoğan Gaziantep'te 'Şahinbey Millet Camiisi'ni açtı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Gaziantepliler sizleri hürmetle selamlıyorum.

Dışarıdan da beni görmeden de bir yere gitme diye bir azamet var. İçeride de bu farklı olacak belli.

Böyle bir eserin meydana getirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e Şahinbey Millet Camii'si gibi büyük bir eser kazandıran belediye başkanımıza ve ekibini kutluyorum. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkiler barındıran Şahinbey Millet Camii'sinin Gaziantep'imize büyük değer katacaktır.

Yıllar önce söylenen ve yıllar sonra da yerine gelen bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış olacak.

Çevre illerden gelen misafirler de buradan huzurlu vakit geçireceklerdir.

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal alanlarıyla donatıldı.

Herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum.

Camileri günde 5 kez namaz kıldığımız yer olarak göremeyiz.

Ayrıntılar geliyor...

ÖZELLİKLERİ

44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.

Bu rakam, dış bahçe ile birlikte düşünüldüğünde 34 bine çıkıyor.

AVİZE KULLANILMADI
6 minareli caminin 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin kullanıldığını belirtti.

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