Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey’deki Türkiye’nin en büyük 2. camisi Şahinbey Millet Camiisi’ni açtı

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal alanlarıyla donatıldı.
Herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum.
Camileri günde 5 kez namaz kıldığımız yer olarak göremeyiz.
Ayrıntılar geliyor...
ÖZELLİKLERİ
44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.
Bu rakam, dış bahçe ile birlikte düşünüldüğünde 34 bine çıkıyor.
AVİZE KULLANILMADI
6 minareli caminin 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin kullanıldığını belirtti.