Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey’deki Türkiye’nin en büyük 2. camisi Şahinbey Millet Camiisi’ni açtı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Gaziantep Şahinbey'de bulunan Türkiye'nin en büyük 2. camisinin açılışını gerçekleştirdi. ▶️ Başkan Erdoğan Gaziantep'te 'Şahinbey Millet Camiisi'ni açtı! Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Sevgili Gaziantepliler sizleri hürmetle selamlıyorum. Dışarıdan da beni görmeden de bir yere gitme diye bir azamet var. İçeride de bu farklı olacak belli.

Böyle bir eserin meydana getirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e Şahinbey Millet Camii'si gibi büyük bir eser kazandıran belediye başkanımıza ve ekibini kutluyorum. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkiler barındıran Şahinbey Millet Camii'sinin Gaziantep'imize büyük değer katacaktır.