MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5d20lnhc2e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.