Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TCMB Başkanı Dr. Osman Cevdet Akçay mı olacak? Hayatı ve kariyeri...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yerine atanacak isim merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan birçok iddia arasında öne çıkan isim, Osman Cevdet Akçay oldu. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? İşte detayar...
Dr. Osman Cevdet Akçay
OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?
1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. The City University of New York, The Graduate School and University Center'da Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.
Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesinde göreve başlayan ve Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay 2001 yılında Koç Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.