CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’den aday gösterilmemesine ilişkin sert tepki: Yakışmadı

CHP 'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin , 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmemesine ilişkin, "Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, "Bu karar biçimsel olarak partimiz kurullarında alınmış bir karar olarak sunulmuş olmakla birlikte, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyeceğim cuma sabahı saat 08.00'de beni davet etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından, yani konunun MYK ve PM'ye gelmesinin öncesinde bana tebliğ edilmişti. Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı. Tüzüğümüz gereği olması gereken de buydu. 100 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Görevi süresince yaptıkları hizmetleri anlatan Keskin, hakkındaki araştırma sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde yapılan ve Genel Merkezimizde de bulunan, 'Belediye Başkanınız Muammer Keskin hakkında herhangi bir olumsuzluk duydunuz mu?' sorgulamasında hakkımdaki olumluluk onayı yüzde 93,6 çıkmıştır. Aynı araştırmalarda Şişli Belediye Başkanlığı seçimleri için Muammer Keskin'in oyu yüzde 57-60 aralığında çıkmıştır. Eğer toplumsal memnuniyet ve destek, liyakat ve başarı kriterleri esas olsaydı, örgütün tercihi, Şişlili komşularımın güven oyu dikkate alınsaydı, bir dönem daha devam ederek, başarımızı daha da katlayabilirdik. Olmadı.''

Eleştirilerinin, aday gösterilmediği için değil, inandığı, kendisi ve partisi adına savunduğu ilkelere sahip çıkmak için olduğunu kaydeden Keskin, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilen Resul Emrah Şahan'a başarılar diledi.