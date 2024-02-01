Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkiliğinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ▶️ İstanbul yeniden "Büyük İstanbul" olacak!



Kurum, "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar. Büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." diyerek söze başladı. Ardından Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığı, "Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının, 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum" ifadeleriyle selamladı.



"31 MART'TA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Üçüncü bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber çalışmak suretiyle üçüncü bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağımıza inanmak istiyorum." dedi.