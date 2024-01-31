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TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Prof. Dr. Çetin Arslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi. Seçimlerde Arslan, birinci turda 342 oy alarak en fazla oy alan aday oldu ve HSK'nin yeni üyesi olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 22:11 Güncelleme 31 Ocak 2024, 22:11
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.

369 MİLLETVEKİLİ KATILDI
Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 369 milletvekili katıldı.

Seçimlerde Prof. Dr. Çetin Arslan 342, Prof. Dr. Bayram Keskin 22, Prof. Dr. Ender Ethem Atay 3 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı. Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.
Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

PROF.DR.ÇETİN ARSLAN HSK'NIN YENİ ÜYESİ SEÇİLDİ
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi. Bozdağ, Arslan'ı tebrik ederek, "Hayırlı olsun diliyor, Başkanlık Divanı olarak görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulunun 6 Şubat Salı günü toplanmaması kararı alındı. TBMM Başkanvekili Bozdağ, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ÇETİN ARSLAN KİMDİR?
TBMM Genel Kurulunda, yapılan oylamada Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine getirilen Prof. Dr. Çetin Arslan ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında profesördür. Uzmanlık alanları ise, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, ekonomi/ticari ceza hukuku, ihale hukuku, kabahatler (idari ceza) hukukudur.

Prof. Dr. Çetin Arslan, 31 Ocak 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

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