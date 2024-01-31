TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi

PROF.DR.ÇETİN ARSLAN HSK'NIN YENİ ÜYESİ SEÇİLDİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Prof. Dr. Çetin Arslan, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi. Bozdağ, Arslan'ı tebrik ederek, "Hayırlı olsun diliyor, Başkanlık Divanı olarak görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulunun 6 Şubat Salı günü toplanmaması kararı alındı. TBMM Başkanvekili Bozdağ, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ÇETİN ARSLAN KİMDİR?

TBMM Genel Kurulunda, yapılan oylamada Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine getirilen Prof. Dr. Çetin Arslan ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında profesördür. Uzmanlık alanları ise, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, ekonomi/ticari ceza hukuku, ihale hukuku, kabahatler (idari ceza) hukukudur.

Prof. Dr. Çetin Arslan, 31 Ocak 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.