Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanık Mehmet Murat Atmaca ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Ali Suat Kütahnecioğlu'nu "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği sabit olduğu ve bu suçu örgüte kazandırılacak kişileri etkilemede kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, örgüt yöneticileri olan sanıklar Adnan Oktar, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, Mehmet Noyan Orcan, İbrahim Tuncer, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Sucu'yu aynı suçtan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan cezalandırılmaları sebebiyle 1 yıl 6'şar ay hapis ile 1500'er lira adli para cezasına mahkum etti.