TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! Kritik ziyaretin tarihini duyurdu: Başkan Erdoğan BAE’ye gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştü

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.