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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! Kritik ziyaretin tarihini duyurdu: Başkan Erdoğan BAE'ye gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Na hyan ile bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretinin ikili ilişkileri daha da güçlü kılacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 21:06 Güncelleme 30 Ocak 2024, 21:10
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü! Kritik ziyaretin tarihini duyurdu: Başkan Erdoğan BAE’ye gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve her alanda artarak sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştü

Bugün ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da görüştü

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan görüştü (20 Temmuz 2023)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan görüştü (20 Temmuz 2023)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, Erdoğan'ın bu ziyaretinin ikili ilişkileri daha da güçlü kılacağını kaydetti.

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