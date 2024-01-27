Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak

Katil İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılanacak. UAD, katliamdan 112 gün sonra Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi.
Konuyla ilgili Türkiye'den tedbir kararını bir an önce uygulaması için terör devleti İsrail'e çağrı yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarına işaret eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir kararının İsrail tarafından derhal uygulanması gerektiğini belirterek;
"Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.
Mahkeme'nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz.
Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir." ifadelerini kullandı.
İSRAİL İNSANLIK SUÇUNA SON VERMELİDİR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.
Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:
"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin "Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti:
"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."
BAKAN KOCA:İNSANLIK, ADALETİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti: "Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de 26 Bin masum insanın ölümüne yol açan insanlık dışı saldırıları sebebi ile İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi, soykırım kapsamındaki fiillerin işlenmesinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı aldı.
Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk. Karar, sadece bir başlangıç yerine geçebilir. İnsanlık, tesellisi olmayan bu yıkıma karşı çok daha fazlasını umuyor, adaletin geri dönüşünü bekliyor."
AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm İnsan Hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz." dedi.
Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almıştır.
Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir.
Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm İnsan Hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.