Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak



Konuyla ilgili Türkiye'den tedbir kararını bir an önce uygulaması için terör devleti İsrail'e çağrı yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.



Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2024

Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarına işaret eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına İlişkin Açıkladığı İhtiyati Tedbir Kararı Hk. https://t.co/1nJZ4kN4DU pic.twitter.com/o0agzRCm6f — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir kararının İsrail tarafından derhal uygulanması gerektiğini belirterek;

"Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.

Mahkeme'nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur.



İsrail,… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 26, 2024





İSRAİL İNSANLIK SUÇUNA SON VERMELİDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.

Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti: