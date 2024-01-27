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Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti oy pusulasında 1. sırada

Son dakika haberi! 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için bugün YSK'da kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 siyasi parti katılacak" dedi. AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer alırken MHP 31. sırada yer alacak.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 27 Ocak 2024, 15:06
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti oy pusulasında 1. sırada

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

AK Parti pusulada 1. sırada!

31 MART OY PUSULASI İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı.

35 partinin pusuladaki yerleri belli oldu!

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini anımsattı.

Yener, YSK'nin bu kararı sonrası Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını bildirdiğini, Büyük Türkiye Partisinin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini belirtti.

Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA PUSULADA YER ALACAK?

Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İyi Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Yeniden Refah Partisi
9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi
33- Demokrasi ve Atılım Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.


Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:


27 OCAK

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

31 OCAK
Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.



11 167 Şubat Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 ŞUBAT
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.



20 ŞUBAT
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 ŞUBAT
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.



23 ŞUBAT
Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 ŞUBAT
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 MART
Kesin aday listeleri ilan edilecek.



4 MART
Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 MART
Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 MART
Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 MART
Seçim propagandasının sonu.

31 MART
Oy verme günü.

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