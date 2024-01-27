Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! AK Parti oy pusulasında 1. sırada

Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi.
HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA PUSULADA YER ALACAK?
Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İyi Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Yeniden Refah Partisi
9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi
33- Demokrasi ve Atılım Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.
Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
27 OCAK
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
31 OCAK
Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.
11 167 Şubat Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
11 ŞUBAT
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.