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İzmir Seferihisar, Selçuk, Tire başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları!

Türkiye'de beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında, Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini heyecanla bekliyor. Hangi partinin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği merak konusu oldu. İşte güncel aday listeleri...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 15:06 Güncelleme 27 Ocak 2024, 15:51
İzmir Seferihisar, Selçuk, Tire başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İZMİR SEFERİHİSAR, SELÇUK, TİRE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

SEFERİHİSAR: AK Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı AHMET AYDIN oldu.

SELÇUK: AK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı ZEYNEL BAKICI oldu.

TİRE: Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan adayı ARİF DEMİRKAN oldu.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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